巴金森氏症腦部刺激3組件 8月納健保給付省12萬

2019-07-16 11:38

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今日宣布，用於治療巴金森氏症患者的「深層腦部刺激器」所需使用導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件將納入健保給付，預計今年8月1日起實施，估計每年近300名患者受惠，可省下約12萬7000元。

健保署在2015年1月起將「深層腦部刺激器」納入健保給付，並於隔年7月起放寬給付規定，取消終身給付1次限制，今年經給付項目及支付標準共同擬訂會議更決議，所需使用的導線、導線延長線及導線固定蓋等3種組件一併納入健保給付。

健保署表示，巴金森氏症是一種運動神經系統退化性疾病，患者常出現肢體僵硬、顫抖、失去平衡感等動作障礙相關症狀，若藥物無法控制，會建議以外科手術進行深層腦部刺激術（DBS），藉由電流刺激調節視丘下核的異常活性，進而控制不正常的腦神經訊號。

健保署專委黃育文指出，考量病人裝置深層腦部刺激器，除了植入於鎖骨下的電池外，還需要植入一組細長的電極導線，藉著產生電流來控制調節腦內不正常的活動訊息，目前相關導線材料須自費，8月起則由健保給付，預計患者可再省下約12萬7000元。

不過，健保給付該項導線組件限裝置深層腦部刺激器患者使用，且以申請1次為限，估計1年挹注約7000多萬元預算支應。

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