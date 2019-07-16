北市抽驗蝶豆花 不合格率達6成

2019-07-16 11:31

〔記者蔡思培／台北報導〕蝶豆花近年常被用於飲料染色，不過蝶豆花依規定僅限於調色不得直接食用。北市衛生局5月前往中藥行、茶葉行、飲料店等地點抽驗蝶豆花檢驗殘留農藥，共抽驗10件產品，檢驗發現6件產品不符規定，不合格率60%。

抽驗的10件產品裡，5件產地來自台灣、3件來自泰國、2件來自中國，檢驗結果6件產品不符規定（台灣3件、中國1件、泰國1件），檢出殘留農藥殺蟲劑陶斯松、芬普尼、三落松、益達胺、普克利及氟大滅等農藥殘留，目前台灣並未核准該等農藥使用於蝶豆花，依法均不得檢出。

衛生局指出，業者若將蝶豆花製成茶包、或將蝶豆花作為糕點等加工食品之調色，並未違反食品安全衛生管理法之規定，亦無用量比例之規範。不過殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量。」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，已針對不符規定之產品皆通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查5件不符規定產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局進行查辦。另1件屬北市販售業者，經調查確認違規屬實，因業者無法提供進貨來源證明，違反食安法第47條第11款，處販賣業者3萬元罰鍰，並持續列管追蹤抽驗。

衛生局指出，蝶豆之葉、莢、花如欲售予消費者直接食用、非作為天然食用色素使用，其食用安全性尚未確認，業者若需求應先依「非傳統性食品原料申請作業指引」向衛生福利部食品藥物管理署申請安全性評估。

衛生局也提醒消費者，選購相關產品時最好選擇具有良好信譽之商家產品，或具農政機關核發之農產品標章。一般農藥多為水溶性，易受高溫破壞，建議沖泡茶飲時用80℃以上水溫，並將第一泡茶水倒掉，可避免攝取到殘留農藥。

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