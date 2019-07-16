長達2個月慢性咳嗽 她罹罕見「間質性肺病」

2019-07-16 11:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕74歲陳阿姨因為長達兩個月的慢性咳嗽到醫院就醫，雖然沒有明顯的發燒，但是胸部X光顯現兩側肺部有許多不均勻的浸潤。在使用抗生素治療一段時間後，胸部的影像並沒有見到明顯的進步，也沒有特別的病原菌被分離出來。進一步安排胸部電腦斷層檢查，顯示出很特別的「不規則石板拼鋪型態」病灶。為了確認真正的病因，在和病人及家屬討論之後，採取了引進自德國海德堡大學胸腔病院的「經支氣管冷凍切片術」，在右下肺進行切片。病理報告的結果是在台灣罕見的「間質性肺病：肺部肺泡蛋白質沉積症」，目前陳阿姨仍需持續追蹤治療中。

台大醫院新竹分院胸腔內科張立禹醫師表示，間質性肺病以往的診斷方式大概有兩種：一種是利用軟式支氣管鏡加上傳統的切片夾，進行經支氣管肺切片；另一種方式是安排胸腔鏡手術，對患處進行手術切片診斷。然而，這兩種檢查各自有其臨床執行限制。

傳統的經支氣管肺切片檢查，因為沒有辦法精確的定位，產生氣胸的風險較高；另外，經支氣管肺切片取得的檢體較小、較破碎，無法獲得正確診斷的機會較高。而利用胸腔鏡取得檢體雖然是目前間質性肺病診斷的黃金準則，但其因為需要做氣管內插管進行單肺通氣及麻醉，在病人共病症及年紀上的限制較多。

「經支氣管冷凍切片術」是近期發展的檢查技術，係利用軟式支氣管鏡加上冷凍切片探頭，配合硬式支氣管鏡或氣管內插管（無須單側通氣），可以取得較大的組織切片，能夠獲得比傳統經支氣管肺切片較高的診斷機會。執行經支氣管冷凍切片術，在歐洲是利用X光透視法協助定位病灶；在台大醫院新竹分院則是利用內視鏡超音波協助定位病灶，減少氣胸和大出血的發生率。

這項技術在間質性肺病的診斷率可達8成，是相當有效的檢查技術。但是仍要注意約10％氣胸的風險，有需求的民眾可以與醫師諮詢討論。

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