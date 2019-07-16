前進華巴諾！花縣文化局測繪八通關越道百年駐在所

2019-07-16 11:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1920年日治時期的台灣總督府為鎮壓布農族人，修築八通關越嶺道路，沿線還設置多達46處警察駐在所，時光倏忽百年，大多數駐在所已崩毀消失，僅華巴諾、太魯那斯2處駐在所建物尚存，為此花蓮縣文化局進行「華巴諾駐在所測繪計畫」，上月底到本月8日入山9天，帶回豐碩成果，但因修復經費龐大，目前先進行測繪紀錄。

華巴諾駐在所設於1920年12月，位於大分駐在所西南方稜線上，位置居高臨下，配置5名巡查及6位警手，當年日警在此設3吋速射砲、七珊山炮、臼砲各1門，火砲射程涵蓋伊霍霍爾、魯崙、莫庫拉蕃、大分、闊闊斯、賽珂、耶西洛等部落。現存建築有木造駐在所辦公室本體、木造雙拼宿舍、砲庫、木造廁所、澡堂等。

花蓮縣文化局委託木本設計有線公司執行華巴諾測繪計畫，與花蓮縣文化局人員、卓溪鄉在地的布農族3名協作高瑩山、高忠義等組成調查隊，上月30日從南安出發，徒步3天、40公里前進中央山脈深處，目前卓溪鄉拉庫拉庫溪流域最重要的駐在所遺跡－華巴諾駐在所。由於日治時期闢建的八通關越嶺道華巴諾支線多處崩毀，在嚮導高瑩山帶領下，從華巴諾山稜線東北側溪谷上切700公尺，穿過多處險峻溪谷，抵達海拔1924公尺的華巴諾。

花蓮縣文化局表示，調查結果豐碩，建材方面，從板材背面發現手工不規則鋸紋，天井或地板下方使用邊角料、原木當支撐材，以及木材有檜木、鐵杉、台灣杉、闊葉木等樹種，推測建材多為就地取材；另外，駐在所左右兩側有增建，部份建材明顯優於原始建材，增建建物的橫樑表面，還殘留著1926年（大正15年）的新聞報紙，新聞標題「美崙斷層湧泉」，可證明該批木材是山下購買再運上山。

駐在所建築形式也呈現日警的木工技藝、當時對生活美感的追求，包括入口處「切妻破風」下的懸魚，室內的化妝壁板，廣間的菱形天花、客室窗前細木欄杆，大木軸組工法的榫接等。

此外，駐在所週邊敷地也發現砲庫門口地板鋪設大片石板，在雙拼宿舍後側土間發現了蓄水池與爐灶、東南側的公共澡堂、木炭窯、引水路等遺構；在文物調查部分，發現許多清酒瓶、麒麟啤酒、鑄鐵鍋以及杯碗瓷器等生活器皿。

最引人注目的遺物是砲庫內的3吋速射砲，依國立臺灣博物館研究人員林一宏先生的研究，該門速射砲是帝俄時期1903年俄國普提洛夫工廠生產，為7.62公分口徑之加農砲，是1904、1905年日俄戰爭中戰勝國日本的戰利品，之後有6門分發到台灣山區鎮壓原住民，華巴諾砲台這門目前砲身、上部托架、砲架、移動桿仍存，砲輪已佚失，整體保存狀況良好；此次調查也在砲庫西側陡坡上，發現數枚被丟棄的彈殼與砲架內的駐退油壓桿零件。

花縣文化局表示，為求歷史遺產的完整性，此次發現的文物經清理、量測及拍照紀錄後，全數留在現地。局長江躍辰說，八通關越嶺道路東段有豐富的歷史遺跡，透過持續的深化研究，以及布農族人登山嚮導的培力，豐富這條世界級的登山健行路線的文化厚度，也為在地布農族人奠定登山產業的創生契機。

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