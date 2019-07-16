高市鳳山3區下週二停水16小時 影響近2.2萬戶

2019-07-16 10:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司第七區管理處將於7月23日上午8時至24時，針對鳳山、大寮、大樹3區停水16小時，總計影響21752戶，請用戶配合節約用水。

水公司第七區管理處拷潭廠為落實電氣設備安全及預防管理，辦理「108年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗」，以維持淨水場淨水效能。

七區處拷潭廠辦理「108年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗」，將於7月23日上午8時至24時，辦理鳳山、大寮、大樹3區停水，合計16小時，影響21752戶。

七區處表示，停水地區包括大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、三隆里、上寮里、山頂里、中興里、永芳里、光武里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、會社里、溪寮里、義和里等；和發工業區（和春基地）及萬大工業區。

七區處指出，另鳳山區黃埔公園光遠路以東、中山東路以南之東門里、鳳東里、生明里、誠德里、誠信里、誠智里等；大樹區瓦厝街小型工業區一帶也停水，合計約18807戶；水壓降低地區是大寮區前庄里、中庄里，合計2945戶。

處長王明孝表示，淨水場電力設備的用電檢測，攸關公眾安全，為落實翁公園淨水場電氣設備安全及預防管理，以維持淨水場淨水效能及降低危安事件發生，所以辦理「108年度翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗」，針對電氣設備安全進行例行性檢修，用以維持電氣設備安全及供水穩定。

七區處經內部謹慎研討，逐一檢視細節，考量對高雄市民用水不便與影響，台水公司將儘速完工復水，以降低民眾用水不便，請用戶配合節約用水，並預作儲水準備，倘遇颱風或豪雨影響作業安全時順延，另擇期公告實施，造成不便之處，敬請民眾體諒。

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