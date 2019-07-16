07/16 各報重點新聞一覽

2019-07-16 06:13

自由時報

國民黨總統初選 韓勝出

國民黨總統初選民調結果昨揭曉，高雄市長韓國瑜以總平均四十四．八○五％的支持率大勝初選對手、鴻海創辦人郭台銘的二十七．七三％、前新北市長朱立倫的十七．九％，韓國瑜將披「藍旗」上陣，挑戰尋求連任的蔡英文總統。

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最貪女檢 撤職懲戒

有「最貪女檢察官」稱號的前高檢署檢察官陳玉珍收賄兩千三百二十五萬元，被判刑十二年定讞，已於今年三月七日入監，創下女檢貪污判刑定讞的首例。司法院職務法庭認定陳女收賄等違法情節嚴重，但因她犯案時，法官法尚未施行，昨依當時公務員懲戒法最重的懲戒規定，判她撤職、停止任用五年確定。

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吃螞蟻、蚱蜢 義國研究有助防癌

根據瑞士科學期刊《營養先驅》（Frontiers in Nutrition）刊登的最新研究，吃螞蟻及其他昆蟲可以防癌！義大利科學家所做的一系列實驗顯示，室內與戶外幾乎無所不在的無脊椎動物─螞蟻，與蚱蜢（即蝗蟲）、蟋蟀之類的其他昆蟲一樣，均富含抗氧化劑，這種化合物對於減少人體產生自由基的化學反應很重要，據信自由基會增加罹患癌症、心血管疾病與糖尿病的風險。

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聯合報

藍初選大勝！韓國瑜出征2020 向蔡英文下戰帖

國民黨總統初選民調昨天揭曉，高雄市長韓國瑜在政黨對比及黨內互比加總後，以平均支持度四四．八一％勝出，確定代表國民黨出征二○二○總統選戰。韓國瑜昨天向蔡英文總統下戰帖，批評蔡英文能力實在太差，用一大堆虎豹獅象，吃相很難看，希望綠營支持者想一想，民進黨這三年多帶來什麼樣的施政品質？人民要什麼樣的政治人物來領導中華民國？

大陸第2季GDP增速下滑 27年來最低

美中貿易戰持續一年多以來，大陸經濟成長持續放緩。大陸官方昨發布數據顯示，今年第二季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率降至百分之六點二，比首季的百分之六點四下滑零點二個百分點，跌至廿七年來最低水平。外界預期，北京將推出更多經濟刺激計畫。

中國時報

韓初選狂勝 中華民國不是可以用錢買的

國民黨總統初選結果昨天出爐，高雄市長韓國瑜以44.805％的支持度，領先第2名的前鴻海董事長郭台銘17.07個百分點，確定代表國民黨出征2020總統大選。懸殊的結果遠超乎外界預期，這不僅證明中華民國不是用錢買的，去年九合一大選隱藏在台灣各角落的「沉默力量」，無疑也在這場初選中再次展現，終而讓韓國瑜拿下壓倒性的勝利。

陸東南沿海軍演 規模勝往年

大陸國防部14日公布，解放軍近日於台灣海峽的東南沿海舉行軍演。中共官媒昨引述消息人士稱，這次演訓特別的是國防部主動對外通報，「國防部發布的都不是小事，都是大事情」。而該消息的主詞是解放軍，意味著陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊5大軍種可能悉數參演，屬一次大規模的聯合演習，或由戰區聯合作戰指揮中心、甚至中央軍委聯合作戰指揮中心組織。

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