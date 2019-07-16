每天跳繩1000下一年反成全班最矮小 爸爸知道真相超後悔

2019-07-16 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕為人父母都希望孩子在各方面都能「高人一等」，身高也不例外，不少人也認為跳繩、打籃球這類的運動能夠刺激小孩生長。中國一名父親因為希望兒子長高，鼓勵兒子每天維持跳繩運動的習慣，沒想到一年的時間過去了，兒子非但沒有變高，甚至橫向發展，變成全班最矮的學生。作為父親十分疑惑，但在知道真相以後，讓這名父親感到相當懊悔！

綜合中媒報導，這個例子發生在中國浙江省杭州市，一名40歲的王姓父親希望即將升小六的兒子能夠長高，要求兒子每天跳繩，同時也用金錢作為獎勵，「每跳繩1000下，就領獎金10元人民幣（約新台幣45元）」。對此，王爸爸也表示這一年下來，兒子每天都有跳到1000下，甚至會更多，累積下來發給兒子的獎勵也有約4000元人民幣（約新台幣1.8萬元）左右。

據悉，中國小六學生平均身高約為150公分，跳繩跳了一年的兒子的身高絲毫沒有進展，反倒是越來越胖，身高僅145公分，全班最矮，體重還來到48公斤，足足比一般小六生的平均體重多了6公斤，讓王爸爸怎麼也想不透，還一度以為是因為孩子壓力太大。

終於在因緣際會下，王爸爸湊巧碰到兒子同學的家長，才得知原來在這一年裡，兒子都把拿到的錢拿去買垃圾食物，正餐都沒好好吃，甚至還因為錢太多，經常買東西招待同學。

王爸爸得悉實情後非常後悔，也帶著兒子到醫院求助，專家表示不用太擔心，表示這個孩子的骨骼年齡比實際年齡小，努力一下長高不是問題，同時專家也提醒家長，孩子在幼兒時期就應該建立起良好的飲食習慣，多攝取堅果類、水果乾、牛奶等，對身體健康、長高都頗有幫助。

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