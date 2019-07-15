資源回收場大火濃煙蔽天 桃市環保局：空污法最高罰500萬

2019-07-15 23:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中園路二段、靠近萬能科技大學旁的一處民營資源回收場，15日下午1點13分發生火警，大量黑色濃煙竄天，火勢一發不可收拾，場內堆積數量驚人紙類、塑膠等易燃物，連燒近6小時才撲滅，民眾經過直呼「火好大、好臭」，怒指資源回收場2017年6月也曾發生火警，鄰近住家紛紛緊閉門窗，擔心隨風飄散的空污飄進家裡。

桃園市環保局下午接獲通報，立即派員到場以監測儀器監測空氣品質，因現場對流旺盛，稽查人員以監測儀器於上風及下風處監測揮發性有機物（VOCs）數值均趨近0ppm，大門口0.1ppm，都遠低於「勞工作業場所容許暴露標準」規範值（100ppm），經協調環保署環境技術小組支援派出環境監測車依當地風向將持續進行24小時的監測；雖然現場監測數據低於污染標準，對人體無明顯影響，但針對該回收場資源回收物管理不當產生自燃致粒狀污染物（即黑煙）污染空氣，將依違反「空氣污染防制法」第32條規定告發，最高開出500萬元罰鍰。

桃市消防局共出動消防人員111名、義消4名，以及消防車輛39輛、救護車輛3輛前往資源回收場接力救火，火勢於下午3點20分控制，晚上7點11分撲滅後，晚間仍有消防人員留守進行殘火處理；至於環保局稽查人員也持續於現場監控空氣及水質，將督導業者加強圍堵，避免污染擴大。

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