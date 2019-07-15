綠川整治得獎拜託來的？ 水利局長被批官位也靠拜託！

2019-07-15 23:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕前中市府林佳龍團隊辦理綠川工程，奪下「全球卓越建設獎」首獎等殊榮，現任水利局長范世億卻質疑「得獎是不是拜託來的？」此話引起各界譁然，市議員江肇國今（15）日怒批盧秀燕市府「以為什麼事情都是用關係拜託來的！」網友也大罵「標準的不會駛船嫌溪彎」、「可想而知！他的職務也是拜託來的！」

綠川經林佳龍市府團隊規劃整治，迄今獲獎不斷，包括行政院公共工程金質獎、全球4大設計獎的日本優良設計獎（Good Design Award）「百佳賞（Best 100）」，以及「全球卓越建設獎」最佳環境文化類首獎等。

但綠川工程近來疑因盧秀燕市府展開「滅魚計畫」引發論戰，前中區區長黃至民即在臉書批評，「中區綠柳川整治成功，店家才有復甦現象，找回昔日舊城居民光榮感，今市府偏偏做的背離舊城居民的事喔！不知說什麼好？」

現任水利局長范世億則回擊說，綠川上層完全人工，那來的生態？石頭下方其實是混凝土！金質獎如何得獎，是不是拜託來的？我的好友都是當年委員，國外的獎比賽過的都知道是怎麼回事。由於事實過度被混淆、誤解，歡迎周局長來公開辯論。

此話一出引起各界譁然，市議員江肇國也於臉書怒批盧市府「標準的黨國思維，以為什麼事情都是用關係拜託來的。生雞蛋嘸放雞屎歸大堆！」不少網友也大酸「可想而知！他的職務也是拜託來的！」、「國民黨邏輯，不做事，得獎始終靠拜託」、「怎麼可以爛成這樣，他們爸媽知道嗎？」

更有人痛批「腦袋進水了嗎？」、「現任水利局長范世億發言不但污衊前朝功勳，更質疑全球卓越建設獎頒獎單位，亂說話是要負責的」、「這個水利局長之前是在那邊幹活的？跟高雄潘恒旭一樣的咖！」、「標準的不會駛船嫌溪彎」。

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