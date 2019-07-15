桃機二期航廈入境大廳天花板塊墜落 巨大聲響嚇壞人

2019-07-15 22:46

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場二航廈入境大廳南側晚間9點39分突然巨大聲響，嚇壞周邊旅客與接機人員，隨後發現是天花板塊不明原因掉落，所幸沒有旅客在附近走動，初步判斷是樓層地板水泥地板塊砸落，造成天花板塊破裂墜落。

據瞭解，超過2平方公尺的4塊天花板塊是從二期航廈南側計程車服務檯後上方掉落，當場發出很大的巨響，還引起旅客及接機人員尖叫，幸運的是下方沒有人員，機場公司獲報立即派員前往現場，機場保全人員也以Q-LINE將現場區隔離以免再有板塊掉落。

清潔人員在清理地面碎片後，再將隔離區擴大，並由保全人員現場管制，至於掉落原因，初步判斷是樓層地板水泥塊砸落造成天花板結構破裂墜落。

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