生態農場變「動物地獄」？ 竹縣家畜所一查案情大逆轉

2019-07-15 21:12

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣境內某知名生態農場被網友PO文指控飼育環境惡劣，氣溫破攝氏30度，竟開著燈替傘蜥加溫、樹懶死氣沈沈、鱷龜生活在只容原地打轉的空間，黃金蟒「肋骨突出了」，而披著一身皮毛的北極狐更靠舊電扇驅暑、沒有生氣，根本就是「動物地獄」！新竹縣家畜疾病防治所今天下午緊急到場稽查，結果發現案情大逆轉，雖然北極狐的生活環境須限期改善，但網友誤會多過實情，業者則表示無奈，希望來客有疑問可當場提出，讓他們有機會說明，以免造成大家不必要的誤解。

新竹縣家畜所動保課課長林志成直言，依照動保法的規範，飼育野生動物的環境必須要有良好的日照、注意溫度是否適宜、有無良好遮蔽等。對於這些動物生活的空間大小，則要求只要能讓被飼養的動物轉身就已足夠。

他們收到相關檢舉說，有網友在網路上抨擊、分享某知名生態農場的飼育環境惡劣，甚至不無有涉嫌虐待動物之嫌。

網路發文指稱，在氣溫破30度下，園內的北極狐被關在小小的籠子裡，僅靠1台舊電扇在吹，所有北極狐都癱軟著，完全沒有生氣。

另外樹懶也在角落死氣沈沈、還有1隻鱷龜的生活空間只夠牠在原地轉圈。除了有毛動物，就是爬蟲類的健康也有問題，因為PO文者觀察到黃金蠎「肋骨都突出了」。最扯的是，在30幾度下，某籠蜥蜴的加溫燈竟然沒有關閉，飲用水也全部乾涸。

很多愛護動物者於心不忍，有人附和哀嘆，有人發動要檢舉給動保團體和相關單位。

但是今天下午約2點，家畜所動保課官員直接進場稽查，發現夜行性的樹懶生龍活虎，有些「人來瘋」。

鱷龜因為會攻擊其他動物，所以最近被住進了「獨居房」，觀感確實不太好，但也沒有違法。況且依照業者的解釋，鱷龜的習性本來就是靜靜泡在水中，伸出舌頭守株待兔等候獵物上門，或許因此造成遊客誤會。

至於傘蜥的展示籠營業時間打開的是「展示燈」，並非「加溫燈」。前者經動保課官員實測周邊氣溫約36度多，對傘蜥來說還算正常。至於後者只有在入冬後寒流來必要時才會打開。

黃金蟒和小浣熊的健康和居住狀況目視都良好，業者也說黃金蟒定期都有量體重，以免過重或過輕危害健康。動保課要求業者後補這部份的資料以確認。

至於最有爭議的是北極狐的飼育環境，因為生活空間「見高不見寬」，加上透過電扇送風，還有餵食「鮮魚冰棒」消暑下，其周邊環境氣溫仍高達31度，家畜所認為有必要限期改善。

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