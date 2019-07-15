防車站突發暴力事件 台鐵列車長擬加配防身噴霧

2019-07-15 19:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵152次自強號本月3日發稱補票糾紛，25歲鐵路警察李承翰遭乘客刺傷，不幸因公殉職。台鐵局今天會同鐵路警察局召開研商會議，研議除列車長室配置防身棍外，將視需要增加防身噴霧器材；另，未來新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂將加裝監視器及緊急對講機做為緊急連絡用途，現有通勤電聯車車廂也會增設監視器，預計110年全數完成。

台鐵局今會同鐵路警察局召開研商會議，就遇站、車發生突發性暴力事件時，如何加強各項防範措施，擬訂具體做法。

台鐵表示，已要求各單位重新檢視遇突發性暴力事件時，站、車、路警之通報及因應標準作業程序（SOP），並加強訓練，徹底落實、強化通報及應變能力。

台鐵表示，將檢討第一線人員保安配備，除再列車長室配置防身棍外，另研議視需要增加防身噴霧器材，將再徵詢乘務人員意見後採購；並透過常年訓練增加列車長、站員及服務員等自我防衛訓練課程，提高執勤時自衛及處理能力。

台鐵局現有車輛與車廂內皆已裝置緊急對講機，未來新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂將會設置監視器及緊急對講機做為緊急連絡列車長、司機員及行控中心用途，現有通勤電聯車亦規劃於車廂內增設監視器，預計民國110年全數完成。

針對台鐵局突發暴力事件，台鐵局表示，各簡易、招呼站除原有鐵路警察巡邏箱外，另外再協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率。鐵路警察已啟動相關安全防護機制，針對轄內各站區及列車，重要時段編排雙警巡邏，確保執勤員警自身安全。

目前鐵警局已配發1257支防護型噴霧器（辣椒水），並預計於8月底配發250具電擊槍。在執勤安全方面，加強裝備與教育訓練，並結合臺鐵局鐵安演習，預擬各種狀況實施現地演練，驗證訓練成果，以提升台鐵局及鐵警局的處理能力。

而此次事件主因是乘客未補票上車，台鐵表示，將嚴格執行旅客無票不得進站乘車措施，包括剪票口管制，並要求列車長、站務員隨時巡邏列車、月台及站區，注意任何可疑人事物，另針對目前管制不足的中小型車站及人流眾多的大型車站新、增設新型驗票閘門，涵蓋241處車站，本案計畫分3年建置，預計111年完成。

鐵路警察局與台鐵局預定7月30日共同辦理「鐵路危安事件聯合實員演練」，期透過配合演練落實列車乘務人員與車站、鐵路警察等支援人員的應變作為。

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