紅豆餅有花系列！ 玫瑰花、野薑花讓人滿嘴愛的滋味

2019-07-15 20:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民點心紅豆餅口味再翻新！新竹縣民謝文鈞、莊馥榕夫婦從女兒的作業中挖到靈感，尋找友善栽種、且可食用的玫瑰花和野薑花花瓣作食材，花瓣不僅打成餡泥也當配料，分別做出名為「女人心」、「戀戀199」的花系列紅豆餅，近日限量、限時問世，因為完全沒有人工調味，味蕾上嚐到的是自然花香，口感層次豐富，讓很多饕家驚艷。玫瑰花紅豆餅皮更靠純熟火候把心型玫瑰花瓣嵌入，光看就讓人覺得「戀愛了」！

謝文鈞以紅豆餅「職人」自居，他說，紅豆餅是台灣特有庶民點心，不會流行，也永遠不會被淘汰。他的紅豆餅有18種口味，包含前述花系列就有8種屬於季節限定款！因為他們堅持給客人吃到最新鮮、當季的台灣好滋味，像是南瓜、地瓜、紅豆麻糬等，他希望跟太太做得用心，客人吃得放心，大家晚上睡覺都能安心。未來的雄心壯志，就是要把台灣「辦桌」的素桌菜一道道搬入紅豆餅皮內，「上菜」給客人驚喜。

他說，花系列的紅豆餅靈感來自女兒的「小論文」，他思考如何把可食用的花材包進紅豆餅去，一邊踏遍台灣各地尋找安全可吃的花材，另方面潛心研究如何控制火候，才能把脆弱的花香和花瓣，都完好無缺的鎖進小小的紅豆餅內。經過1個月的努力，最後不論是玫瑰花還是野薑花，果然都各自散發濃淡合宜的玫瑰和野薑花香氣。

除了把花瓣熬成泥，他也直接讓花瓣佐入紅豆餅，一口咬下，不管是「女人心」或是「戀戀199」，都吃得到原來花瓣的脈絡，跟植物特有、天然甘中帶酸等多層次變化的口感。由於花瓣大小的差異，雖然每天都限量製作40顆，但玫瑰花瓣約要用掉80公克，野薑花花瓣就得用上500公克。

其中「女人心」的外皮特別有「心機」，先把玫瑰花瓣壓出愛心形狀放進烤爐再注入不摻香料的預拌粉，愛心玫瑰花瓣嵌入餅皮外，讓很多女生看了就覺得「戀愛了」！至於「戀戀199」則是標記他最喜歡的屏東199號縣道沿途風光，也暗示他用來作食材的野薑花來自這裡。

謝文鈞說，「女人心」、「戀戀199」都是季節限定款，配合花季，前者即日起開賣到8月12日，後者則將努力「撐到」9月讓大家想嚐都嗑得到。

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