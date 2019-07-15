波麗士大人急性心肌梗塞救回一命 急喊出院後一定要...

2019-07-15 19:56

〔記者佟振國／南投報導〕感謝救命之恩！南投縣魚池鄉日月潭派出所副所長陳琪瑜，日前因急性心肌梗塞失去呼吸心跳，幸經同仁立即CPR，並就近送埔里基督教醫院急救，趕在黃金90分鐘內疏通阻塞的血管，今天病況穩定，已轉入普通病房，鬼門關前走一遭的他，特別感謝同仁與醫師相救，也直呼出院第一件事就是趕快戒菸！

今年50歲的日月潭派出所副所長陳琪瑜，日前執勤時感覺身體不適，決定請假就醫，沒想到開車行經埔里鎮台21線桃米路段出現急性心肌梗塞，在失去意識前打電話向派出所同仁求救，同仁趕到先為他做CPR，送埔基急救。

埔基心臟血管中心主任孫德光與中山醫學大學附設醫院支援心臟科醫師蕭文智聯手救治，發現病患的3條冠狀動脈已有2條阻塞功能降低，其中1條更完全阻塞，應是血管內斑塊破裂導致急性血栓，以氣球擴張術配合血栓抽吸，最後放置支架，在90分鐘黃金救治期完成手術，今天病況穩定，已轉入普通病房。

埔基表示，心臟血管中心已成立8年，今年透過衛福部的醫學中心支援計畫，由中山醫院支援3名心臟內外科醫師，連同埔基總計4名醫師，自7月起能提供24小時服務。

陳琪瑜表示，自己有高血壓、高血脂的3高問題，又是多年的老菸槍，這次鬼門關前走一遭，出院後第一件事就是趕快戒菸、降3高，別再拿生命健康開玩笑。

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