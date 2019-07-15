大動作開記者會駁虐學員 身障協會：衣架懲罰沒有不當

2019-07-15 18:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市蘆洲區愛兒身心障礙協會承辦身障者「樂活大學」課程，但25歲女學員6月20日疑遭協會執行長曾錦秋不當管教，四肢滿布瘀傷。事隔半個月，曾錦秋今天偕志工、家長召開記者會澄清，表示女學員傷勢是自虐造成，她雖然有用衣架輕打女學員的手臂，但並未成傷，而衣架懲罰也「當然沒有不當」，她指控社會局未審先判，就開罰10萬元，她已提出訴願。

不過，女學員家長受訪回應，女兒並沒有自殘行為，且女兒雙臂、雙腿都是瘀傷、血痕，怎麼可能只是執行長所說的「輕打」。

曾錦秋表示，女學員6月18日起情緒不穩，連續多天「教不動」，20日甚至想用馬克杯砸其他學員，她趕緊制止並用衣架輕打女學員懲罰，強調如果不懲罰，女學員恐傷害他人，但她只是輕打，應不致傷痕，也沒有打腳。

曾錦秋和志工更提出多張照片佐證，表示這名女學員平時就情緒不穩，是家長苦苦拜託，樂活大學才願意收，女學員在協會已經3年多，其他志工也知道女學員有自殘情形，四肢新舊傷痕應是女學員自殘所致。

新北市社會局身心障礙福利科長徐綺櫻說，協會承辦樂活大學已7、8年，專業組織的主要承辦人員處理身心障礙者的情緒作為，不管有沒有出現傷痕，都不應以衣架管教等體罰方式傷害學員。

徐綺櫻說，已經協助協會其他學員轉介至鄰近的五股小作所；另外，為了進一步釐清傷勢時間和成因，已經協助女學員做完傷情判定，報告尚未出爐。

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