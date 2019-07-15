前新北副市長許志堅入獄 2都更案反而起死回生

2019-07-15 17:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市副市長許志堅2015年因收受建商賄賂，幫助建商快速通過都更案，今年3月判刑10年定讞並入監執行。板橋區介壽段與新店區廣明段2筆都更案在他涉賄案發後，市府皆暫停審議程序，至今停擺3年餘。依法院判決結果，許志堅違反貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，今年7月初市府都市更新處發文給申請人，通知案件可繼續審議。

板橋區介壽段都更案位於中山路1段、中山路1段50巷與民族路街廓，距捷運府中站300公尺，鄰近熱鬧的府中商圈，基地面積約1275平方公尺，其中市有地面積1266平方公尺，公有地佔整體比率99％，土地使用分區為商業區，預計興建地上19層大樓。2013年財政局辦理公開甄選作業，由樂揚建設取得最優申請人資格。

新店廣明段都更案位於新店區北宜路1段、能仁路口，鄰近新店國小，基地面積5951平方公尺，距捷運新店站600公尺，土地使用分區為住宅區，範圍內多為老舊磚造或鐵皮屋等建物，巷道狹小，寶興建設2008年起申請都更，預計興建地上29層大樓。

都市更新處主任秘書李擇仁表示，當初2案進入司法調查階段，因此暫停審議程序，依據高等法院判決結果，許志堅違反貪污治罪條例不違背職務收賄罪，意為行賄事實與案件本身無直接關聯，都更處7月初發函給申請人，告知案件可繼續審議，不須撤案。

李擇仁說明，新店廣明段將請申請人再次提送新北市都市更新委員會大會審議，板橋介壽段將請申請人提送小組審查。

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