全國休閒農業區評鑑 苗栗摘8獎、縣長樂貼紅榜

2019-07-15 17:07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院農業委員會公布全國107年度休閒農業區評鑑結果，苗栗縣三義鄉雙潭休閒農業區、大湖鄉薑麻園雙雙勇奪最高榮譽的卓越獎，苗栗縣長徐耀昌今至雙潭休農區貼紅榜時表示，此次成績冠居全國，再次證明苗栗觀光實力，縣府於暑假期間規劃40種特色旅遊路線，歡迎遊客來感受山城魅力。

農委會從全國93個休閒農業區選出7區最高獎項「卓越獎」，苗栗就摘下2席；其次全國7區的「模範獎」，苗栗縣三義鄉舊山線、公館鄉黃金小鎮、通霄鎮福興南和休農區包辦3席；全國24個「茁壯獎」，苗栗西湖鄉湖東、大湖鄉馬拉邦、通霄鎮福興南和休農區也奪3席，總計全縣共奪8席獎項，為全國之冠。

苗栗縣長徐耀昌今早至三義雙潭休農區頒發紅榜，肯定團隊的努力與付出，他表示，苗栗縣能夠成為休農區評鑑最大贏家，歸功於縣府、各休農區、農會、公所等團隊通力合作，獲獎實至名歸，而目前三義鐵道自行車正式營運、穆斯林友善旅遊環境及茶博館陸續推動，可望大幅提升整體觀光休閒產業。

另， 公部門和社團的輔導成效亦獲評審青睞，除苗栗縣政府獲頒績優輔導單位，基層的大湖地區農會、三義鄉農會、公館鄉農會、南庄鄉農會、通霄鎮公所及西湖鄉公所，也獲得績優獎勵。

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