通霄、中寮守護石虎 最高獎金10萬元

2019-07-15 15:57

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會從今年7月起，針對苗栗與南投試辦友善石虎生態服務給付，配合守護石虎棲地的農民，每公頃可獲得2萬元獎勵，配合架設自動相機監測並拍攝到石虎，還可得到1萬元獎金；社區成立巡守隊獎金6萬元，巡守範圍架設自動相機並拍到石虎，再發給10萬。

農委會今年7月1日已核定《友善石虎生態服務給付試辦方案》，林務局表示，針對已知石虎族群相對穩定的苗栗縣通霄鎮及南投縣中寮鄉將試辦「友善石虎生態服務給付」，獎勵在石虎棲地採友善農法耕作的農友、參與棲地維護的社區團體，以及配合石虎監測通報的家禽飼養戶，希望藉由正向的獎勵，讓熱血投入保育的在地朋友持之以恆，鼓勵更多居民自發維護生態環境，繼而支持石虎保育，以我家有石虎為榮。

林務局指出，友善石虎農地的給付條件為「單一土地面積1分地以上，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出範圍」，每公頃核發2萬元獎勵；配合縣府架設自動相機監測並在3個月內拍攝到石虎出沒，每個案區域再核發1萬元獎勵金，每年申請1次為限。

巡守部分，林務局表示，社區團體成立巡守隊巡守石虎棲地、通報及協助拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等保育工作，每年核發6萬元獎勵金；若巡守範圍內架設自動相機，3個月內拍到石虎影像，再發給10萬元獎勵金，同樣每年1次為限。

通報家禽危害方面，林務局指出，放養家禽場域若疑似石虎入侵危害家禽，不傷害石虎生命且立即通報縣府處理，經縣府勘查有危害事證，先發給3千元獎勵金；若配合監測並在3個月內拍攝到石虎，再核發1萬元獎勵，每個場域以1次為限。

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