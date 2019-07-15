甲后線自行車道串起鄉野美景 洪慈庸協助爭取60％經費補助

2019-07-15 15:34

〔記者張軒哲／台中報導〕自行車運動蔚為風潮，全長35.2公里「甲后線自行車道」今日舉行啟用典禮，包括六分路支線及忘憂谷支線可倘佯農村風光，立委洪慈庸指出，協助爭取體育署補助60%，串聯后里、大甲，途經外埔，形成完整的區域路網，並提升自行車道沿途旅遊設施服務品質。

甲后線主線全長約16.97公里，沿甲后路設置，西側銜接「環島1號線」、東側銜接「東豐自行車道綠廊」、泰安新站，聯通山城與海線自行車道路網。沿途景點包括月眉糖廠、后豐鐵馬道、泰安鐵道園區、麗寶樂園、虎腳庄假日農夫市集、高鐵桐花步道、樹生酒莊、忘憂谷等。

六分路支線全長約5.63公里，行經外埔區，銜接月眉西路自行車道，終點銜接甲后路主線，形成迴圈型路網。忘憂谷支線全長約12.6公里，風景最優美的2公里長的堤頂自行車道，沿途可欣賞溪底路水圳風光、忘憂谷美景等，全線皆為農田景觀與自然景觀。

上午剪綵典禮包括洪慈庸、台中市副市長楊瓊瓔、市議員吳敏濟、施志昌等人共襄盛舉，與外埔國中自由車隊選手一同試騎堤頂自行車道風光。洪慈庸表示，台中持續朝友善自行車空間發展，「甲后線自行車道」兼具在地特色景點連結，讓鄉親、旅客、車友藉此享受通行、運動的樂趣。

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