侯友宜參訪瑞典老人照護中心 觀摩長照社福政策

2019-07-15 15:32

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜赴北歐考察市政建設，參訪瑞典斯德哥爾摩的老人照護中心，觀摩長照制度。侯友宜指出，台灣雖然無法像瑞典政府在社福政策投入龐大資源，但適合長者的環境營造與照顧方法，可作為新北市推動長照政策借鏡。

該老人照護中心採分區管理，有老人安養28戶及專為失智症患者設立的26戶，住戶均為65歲以上且需全天照護的長者，每戶皆有獨立衛浴設備、床舖及必要輔具，其中20戶還附小型廚房。

侯友宜讚許老人照護中心設計高雅，不像老人公寓，舒適環境與一流設備，宛如五星級飯店，此外，專業照顧者與復健師的人力十分充足，每4、5人就配有專屬廚師，甚至還有鋼琴老師進駐指導，提供全方位照顧，值得新北市學習。

老人照護中心管理人Ms. Karin Jönsson提到，照護中心由教堂負責營運，以人文主義及聖經價值觀為運作規範，中心有52位全職及兼職員工，負責照料長者生活起居，同時與失智症照護研究者密切合作，希望找出更新、更好的照護方法。

侯友宜表示，瑞典是舉世聞名的社會福利國家，國民的稅賦很重，以老人照護中心的運作來看，政府出資高達82%，一位長輩每月由政府補助約台幣18萬元，相較之下，台灣的稅制與財政無法做到如此健全的老人照護。

侯友宜強調，老人照護不是只有花錢補助，應該提供更多元的關懷服務，儘管政府資源有限，仍要負起責任扮演長照制度的主導角色，針對健康狀況不同的長輩，分類提供照顧，同時整合民間力量投入，共同推動長照政策，實現「在地安老、在地安養」的理想。

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