苗縣3人獲「杏壇芬芳獎」徐耀昌接見讚實至名歸

2019-07-15 15:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苑裡高中幹事蔡閔翔、造橋鄉大西國中教師洪惠嘉及竹南鎮竹南國小組長徐名儀三人，榮獲今年行政院教育部杏壇芬芳獎殊榮，苗栗縣長徐耀昌今接見表揚，蔡閔翔重度視覺障礙，以自身經歷，無怨無悔幫助身心障礙學生，甚至捐工作獎金做為獎學金，蔡閔翔說，獲獎更代表一份社會責任，未來會更加努力。

「自己都沒有被放棄，怎麼有理由放棄別人」蔡閔翔左眼僅有光覺、右眼視力剩○．○二，即使幾乎目不視物，但他有不服輸的精神，在校期間不遺餘力協助身心障礙學生學習，推廣點字圖書供視障生學習，也幫忙製作重度視覺障礙學生所需教材文字檔轉譯，減輕學生學習障礙，還把工作獎金等提供做為身障學生的獎學金。

大西國中輔導老師洪惠嘉，七年前到大西服務，深感偏鄉學校孩子單親、隔代教養比例高，致力於協助改進孩子偏差行為，她成立大西國中午餐約會的廣播節目、帶領學生拍影片、寫劇本，給予孩子舞台，鼓勵其發揮正向能力，讓外界看見以展現自我。

竹南國小組長徐名儀也是校友，運用音樂專才指導學生於各項音樂比賽獲獎，更努力爭取教育部補助，購置樂團器具與專業圖書，讓竹南國小擁有充滿藝術的音樂教育環境，在徐名儀的全心投入下，在全國音樂比賽獲得佳績，教育部相中她的專業欲借將，但她經思考後，還是決定留鄉服務。

徐耀昌指出，今年杏壇芬芳獎共181人經各縣市及各校推薦，歷經嚴格評選，最後僅80位教育人員及10個團體獲獎，苗縣有三人獲獎，他們對教育的奉獻，獲高度肯定。

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