新竹市投入1.5億啟動14條通學步道工程

2019-07-15 15:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府啟動市轄通學步道改善計畫，投入1.5億推動14處通學步道改善，其中育賢國中通學步道獲營建署核定1795萬元經費，將透過育賢國中校地退縮，打造圍繞校園西、北、東三側，全長近591公尺的通學步道，預計9月完工，屆時將提供學生和居民一條安全的步道，讓育賢國中及陽光國小和光鎮里與新光里居民都受惠。

育賢國中校長黃淑文說，育賢國中正門位在南大路上，受限道路寬度，無法建置人行道，過去學生進出校門只能走在馬路上；校園北側五六七巷也缺乏人行道，加上校園後方與陽光國小相連，上下學尖峰時刻兩校的學生僅能走在車道上，急需通學步道。

市府教育處表示，已針對此情況啟動育賢國中校園改造工程，包括投入2.4億新建校舍育英樓；且經學校教師、家長、社區和專家學者討論後，配合通學步道設計，也變更操場位置並退縮校園圍牆，為學生通勤安全讓出更大的空間，並投入1795萬打造圍繞校園西、北、東三側，寬約1.5公尺到2公尺、全長近591公尺的通學步道，解決正門口人車爭道的情形，預計9月完工。

教育處表示，這幾年啟動竹市通學步道改善計畫，經盤點市轄校園通學環境，已投入超過1.5億元推動14處通學步道改善。 14處通學步道包括已完工的兩處，串聯東園國小、交大博愛校區、新竹高商的博愛街通學步道，和元培科大與玄奘大學間的玄奘路通學步道。

已在施工中的通學步道包括育賢國中、曙光國小與曙光女中周邊、建功國小、載熙國小通學步道、東門國小等6校，以及串聯6校的汀埔圳通學步道。

另，龍山國小、光華國中、內湖國中三處周邊步道已完成規劃設計，未來也預計推動新竹國小、頂埔國小、民富國小三所學校周邊步道改善，目前仍持續規劃中。

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