蘭陽戲劇團菁英培育計畫開訓 45人參與創紀錄

2019-07-15 14:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府的公立歌仔戲團「蘭陽戲劇團」，今起至8月3日辦理為期15天的「2019蘭陽戲劇團歌仔戲新秀培育計畫」，共有45人報名參與，創史上新高，連來自美國德州的12歲學童李謐可也投入其中，她表示，受母親影響，就是愛歌仔戲文化；蘭陽戲劇團團長宋隆全指出，盼藉由培育計畫，讓更多人了解歌仔戲。

已有26年歷史的蘭陽戲劇團，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團，現有20名團員，每年大小演出約有100至200場；不過，由於今年度戲劇團預算遭縣議會刪除，讓劇團一度面臨倒團危機，所幸上個月縣府成功在縣議會追加回劇團預算，才讓劇團能繼續營運。

獲得重生的蘭陽戲劇團，今年連續第5年辦理「蘭陽戲劇團歌仔戲新秀培育計畫」，過去每年幾開放30人報名，今年因包名情況踴躍，學員人數提升到45人，創史上最多紀錄，學員年齡層廣泛，有5歲的小朋友，也有45歲的媽媽參與。

李謐可表示，本身受到媽媽的影響，從小就很矮看歌仔戲，利用這次暑假回到台灣，看到蘭陽戲劇團有課程，就趕緊報名參與，希望能夠體驗美麗的台灣傳統文化；慈濟科技大學護理系的黃晴榆表示，國中時就有學過歌仔戲，但畢業後就沒什麼時間接觸，希望藉由這次課程，再度重溫歌仔系文化。

宋隆全表示，蘭陽戲劇團身為公立劇團，除了戲劇推廣以外，對於戲曲教育及新秀培育也要特別注重，這幾年在文化部的支持下，每年暑假都會辦訓練營，盼藉此讓更多人了解歌仔戲，甚至在過程中找到有潛力的新秀，並跟台灣戲曲學院連結，如果發掘新秀，就會鼓勵學員報考戲劇學院，持續在戲曲發揮長才。

蘭陽戲劇團表示，整個計畫期間，將以戲帶功，學員除了可以習得專業歌仔戲技藝外，也能體驗定妝、拍攝劇照，並於8月3日的「2019結頭份歌仔戲文化節」發表學習成果，感受真實的舞台演出。

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