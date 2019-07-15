基隆信義國小校舍及地下停車場工程進度超前

2019-07-15 14:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕被視為解決基隆市鬧區停車問題的信義國小和仁愛國小地下停車場及校舍整建工程，已完成第一期工程，基隆市長林右昌今天前往會勘，林右昌看完後表示，這項工程目前進度45.6%，超前2.1%，進度和品質他都很滿意。

林右昌說，之前一直期待這個工程是高品質工程，到目前還蠻滿意的；關於仁愛國小家長關心的操場因施工無法使用問題；林右昌說，會請施工單位先做規模稍小的臨時操場，讓仁愛國小師生，9月開學後，有操場可用。

信義國小校舍改建部分，利用今年暑假兩個月時間，先拆除兩棟教學大樓，在開學前完成，避免影響師生上課，接下來信義國小操場開挖，及地下停車場動工，再和仁愛國小地下停車場接合起來。

至於信義國小與仁愛國小兩校間的仁二潞137巷替代道路，將等到信義國小和仁愛國小地下停車場完工後，137巷會成為雙線道，且兩側各有寬超過1.5公尺以上到2公尺的人行道，對周邊人行動線改善會有很大助益。

所有工程，預計在2022年全部完工，未來停車場有348個汽車停車位，除提供給學校使用，周邊民眾，假日也可以給去基隆廟口夜市的外地遊客停車。

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