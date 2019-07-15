「石岡壩水源特定區水資源回收中心」環境教育設施場所揭牌！

2019-07-15 14:51

〔記者歐素美／台中報導〕「石岡壩水源特定區水資源回收中心」環境教育設施場所今天揭牌！這也是台中市第一座取得環保署環境教育設施場所的水資源回收中心，象徵水利局邁向水資源推廣教育的第一步；民眾在石岡壩水源特定區水資源回收中心就可以看到大甲溪及石岡水壩，場域得天獨厚、以大地為教材，是非常理想的水資源環境教育設施場所。

石岡壩水源特定區水資源回收中心於2014年7月即營運，主要負責收集處理東勢及石岡兩區水源保護區的生活污水，讓生活污水不會直接排入大甲溪，污染自來水水源，肩負大台中飲用水安全的重責大任，處理好的乾淨放流水則開放一般民眾、公務機關自行取用，落實水資源活化永續理念。

石岡壩水源特定區水資源回收中心就位在大甲溪畔，可遠眺大甲溪、石岡水壩，921地震造成大甲溪河床隆起、石岡壩轴門斷裂等遺跡都可一覽無遺，周邊還有古老的灌溉水圳遺址-葫蘆墩圳進水口、豐原淨水廠及石岡壩管理中心等，還有全國第一條由廢棄鐵道改建的東豐自行車道，環境教育素材豐富。

水利局運用石岡壩水源特定區水資源回收中心特色及環境優勢，經台中教育大學輔導，並與代操作廠商共同研發「魔法水精靈」、「MARIO接力賽」、「關關難過關關過」等3個教案課程，試教過程獲好評，終於在今年取得環保署環境教育設施場所認證，未來將結合當地的客家元素等逐步開發新目到銀髮族的多元教案，希望藉由環境教育的推廣，喚起大家對水環境的保護意識，共同為水資源努力。

市長盧秀燕今天參加揭牌時表示，「我台中我驕傲」！肯定水利局的努力，讓石岡壩水源特定區水資源回收中心成為台中市11個水資中心，第一個取得環境教育設施場所認證，把這樣的環境的門打開，歡迎民眾走進來，認識環境教育的重要，讓市府團隊為地球貢獻一份心力。

立委江啟臣則表示，未來結合將於下個月落成的石岡水壩管理中心大甲溪水資源館，將成很重要的一個入口，扮演山城觀光的平台，帶動整個山城地區未來的發展。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法