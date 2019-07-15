熱到變形？台鐵內壢至中壢段軌道「挫曲」部份列車延遲

2019-07-15 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵內壢車站至中壢車站間軌道，傳出發生「挫曲事件」，導致南下列車必須減速通過，造成延遲狀況。

台鐵簡訊指出，1177次區間車在今（15日）下午1點02分通報，內壢至中壢間東正線（K64+300）軌道有彎曲現象，列車行經時會搖晃，僅能以慢行時速30公里速度通過，目前工務單位正前往查看處理，部分列車因此出現延遲狀況。

有網友大驚難道是軌道被熱到變形，不過，有專業網友指出，「挫曲」（buckling）是指鐵軌伸長到沒空隙，造成軸向力擠壓造成的不規則變形，應與熱到變形不同。

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