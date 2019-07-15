被狗追吠最忌諱逃跑 馴犬教練教你這樣做…

2019-07-15 13:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕郵差、社福機構社工、居服員最常被狗追吠咬，馴犬教練段傳仁為伊甸社福基金會社福基金會社工上課時強調，背對狗快速逃跑是大忌，狗兒會挾勝利之姿繼續追，他建議機車騎士置物籃放一袋鋁罐用其丟狗，或放傘將其打開，即使用甩包包或衣服，都可讓狗兒嚇到。

流浪狗追吠或追咬意外頻傳，台南12歲女童被父親騎機車載被流浪狗追車，父摔車女童噴飛重傷，與死神搏擊68天上月底過世；南投縣草屯鎮拾荒老婆婆也被3狗追咬成重傷，讓人聞狗而色變。

伊甸社福基金會南投縣的社工和居服員，因需要家訪或居家服務，跟郵差一樣都是被狗追吠或追咬的常客，在中寮的長照整合中心邀馴犬教練段傳仁傳授社工防狗追咬的方法，段傳仁說，不管是是家犬或流浪犬追著機車狂吠，騎士都要立即停車，轉頭瞪向追吠的狗，且依據動物心理學的原則，對狗兒採取改變其行方的3對策。

段傳仁說，改變為的3對策是忽略、阻斷、採替代行為，就是忽略狗兒的追吠，停車面對牠；大聲喝斥以阻斷其吠叫，或是做出丟物品、甩包包、開傘等行徑讓狗嚇到；若狗兒不叫不追，若身上有帶飼料、肉乾或餅乾，可丟一點給狗以示獎勵，讓牠知道不追咬騎士會有好處。

段傳仁也說，被狗追吠騎士加快騎走的話，只會讓狗兒以為牠勝利了，會以勝利之姿繼續追，因此傳授給常得騎車四處跑的人防追咬的「3個NO」口訣。第一個NO，是不加速逃跑。

第二個NO，是阻斷其追吠行為而大喊「NO，並可在機車置物籃放雨傘、一袋空鋁罐，用鋁罐丟向狗兒，或拿出傘並打開，若都沒有帶這些東西，甩包包或甩衣服都可達到嚇阻作用。第三個NO，則是不背對狗眼睛看著狗兒慢慢後退離開。

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