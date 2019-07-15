回應新南向剝削境外生指控 教育部：重罰不許跨紅線

2019-07-15 13:23

〔記者林曉雲／台北報導〕回應台灣國際勞工協會今赴行政院抗議，指控新南向政策剝削境外生，教育部強調絕對不會護短，已針對康寧大學、育達科技大學及建國科技大學非新南向產學合作國際專班境外生，工讀權益遭到不法侵害，依情節輕重，分別給予三所學校嚴厲處分，均禁招境外生，情節嚴重者，更將學校列為專輔學校，以持續列管，並要求學校對學生提供補償與協助措施，組成跨部會工作小組共同維護境外生就學權益；至於學校及仲介公司有無涉及違反刑法或人口販運法等相關情事，亦均移請檢調偵辦，絕不允許跨越人權紅線，展現遏止不肖仲介的決心。

教育部技職司長楊玉惠表示，教育部自106年起推動新南向產學合作國際專班，配合新南向國家產業發展之人才需求，推動技專校院與產業合作辦理客制化專班，以培育當地產業所需人才，透過與產業共同規劃實作（含校外實習）課程之培訓模式，企業藉此培訓未來員工，外籍學生藉此提升實作技術能力，學生提前適應台商企業文化，優秀畢業生返回母國企業（以台商企業為主）或留任實習廠商就業，為企業挹注新助力。就企業與學生而言，可達雙贏效益。此一產學合作專班模式絕不能被誤用跟濫用。

教育部除針對專班訂定規範，每學期均到學校及實習廠商辦理查核，確保學生權益，專班規範並依據查核結果滾動修正；而為保障專班學生校外實習與工讀權益，訂定專班學生實習及工讀規範，要求校外實習應訂定三方合約、學生校外實習津貼及工讀薪資，均應直接匯入學生專屬帳戶且應分類入帳、嚴禁廠商有代扣代辦費或代扣學雜費之情形、學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動每週總時數不得逾40小時。

教育部強調，將持續督導學校落實招生作業，使招生資訊透明化，不得透過人力仲介或打工抵學費宣傳招生，且精進境外生輔導工作，建置專線電話及意見信箱，並定期與境外生座談，並建立跨部會協調機制，針對境外生在台就學期間所涉教育事項簽證、入出境、居停留、傷病醫療保險、健保、工讀、工作證、畢業後留台就業等，共同協助大專校院建立就學友善環境。

教育部重申，新南向人才培育推動計畫，是以「以人為本、雙向交流、資源共享」為核心目標，期帶領我國大專校院開拓與東協及南亞國家實質教育交流，深化雙方互動及聯盟關係，達成創造互利共贏的人才培育合作及區域經濟發展的願景。

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