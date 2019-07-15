苗栗家扶籌募學費 新學期還缺460萬元

2019-07-15 13:19

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗家扶中心於暑假期間，協助不同年齡層的青少年們體驗在地傳統文化，並讓這些大哥哥、大姊姊們反思、設計課程及遊戲，今早於竹南鎮永一幼兒園帶領孩童們認識所見所聞；除了讓受扶助的青少年多元發展外，家扶中心也正積極為他們籌募學費，目前約有1814名經濟弱勢孩子，新學期尚缺460萬元，盼各界伸援。

苗栗家扶舉辦「捍衛青春MIX計畫」，讓大專生、高、國中生以混齡方式分成6組，分別探訪苑裡藺草文化館、竹南龍鳳宮及陳協和金紙行、山板樵休閒農場及三義鴨箱寶、銅鑼茶廠及客家文化中心、公館客家米食、心藝十三生活創意工作坊，從中認識苗栗最具代表性的特色傳統產業。

今早青少年將參訪後的心得與所學，透過趣味活動分享給幼兒園的孩童們，讓他們從簡單的遊戲之中對於家鄉的文化有更多的認識，也讓這些受扶助的青少年們有機會反覆思考、製作教材，並以己之力回饋社會，參與的學生風彥瑋說，除了傳承文化外，也在此過程學習團隊合作、自我思辨的成長。

苗栗家扶中心社工督導林良任表示，近年來積極推動青少年培力服務方案，尤其以混齡的方式使孩子們能相互傳承學習，並肩負公益及服務，讓平常受幫助的青少年們有機會手心向下，回饋社會，今年以文化為主題，讓苗栗許多珍貴傳統能向下扎根。

此外，苗栗家扶共扶助縣內955戶、1814名弱勢孩子，而要讓他們翻轉未來就需要穩定的教育，但許多弱勢家庭無力負擔學費，家扶中心也正積極為他們籌款，然而新學期獎助學金尚不足460萬元，希望社會大眾及企業能送暖做愛心，讓孩子們看見未來的希望。

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