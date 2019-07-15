卑南溪口美呆了！台東攝影賽 得獎名單出爐

2019-07-15 13:05

［記者王秀亭／台東報導］台東縣環保局首辦「遇‧見 水覆蓋」攝影比賽，經評選，由林茂的「晨曦斜陽下水覆蓋工程」作品拿下首獎，第二、三名分別是呂俊逸「築堤作業」、傅玉嬪「彩繪水覆蓋」獲得。

為防治卑南溪揚塵，下游水覆蓋工程不僅有效減少風飛砂吹進台東市區，出海口一畦畦水池綿延入海，而有「最美河床」之稱，成為台東熱門拍攝及打卡地點之一，為展現縣府與水利署第八河川局等單位在卑南溪防塵工作的成效，透過民眾捕捉大自然與工程和諧的美景，可以讓更多人感受到水覆蓋不同角度、時段下的美。

台東縣長饒慶鈴表示，台東中華大橋下水覆蓋措施，是台東首創防制揚塵工程，在水覆蓋防制揚塵工程施作後，已有效降低揚塵對市區居民生活上的困擾，是台東近年來最有效的防制工法，利用攝影比賽，讓水覆蓋工程更廣為周知。

攝影比賽6月15日截止收件後，經評審結果得獎名單，第一名林茂「晨曦斜陽下水覆蓋工程」、第二名呂俊逸「築堤作業」、第三名傅玉嬪「彩繪水覆蓋」、佳作陳孰卿「有效益的水覆蓋」、劉嘉虹「水覆區之美、夕陽美景」、林宜慧「秋天的水覆蓋」、何燕好「修補水覆蓋田」等5件，前三名獎金分別為1萬、7000及5000元整，佳作5名，每名可獲1千元，預定於8月舉行頒獎典禮。

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