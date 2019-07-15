為癌友募髮募款 南女號召台南高中職響應

2019-07-15 12:46

［記者劉婉君／台南報導］台南女中「牽君一髮」為癌友募髮募款活動，已連續辦理3年，共完成5次捐髮，由於癌症希望基金會製作假髮的經費短缺，至年底前暫停收髮，南女師生今天出發，騎單車串連台南市11所高中職，一同募集為癌友製作假髮的資金。

南女學務主委李宜芳表示，製作一頂假髮需要3人髮束及3000元，癌症基金會目前募集到的髮量已可製作9000頂假髮，但製作費僅募得2196頂，她在一場研習中提到此次活動構想，獲得台南各高中職響應。

李宜芳指出，活動從15日至17日，礙於天數跟路線規劃，此次單車募款僅有11所交流，包括台南女中、新豐高中、新化高工、玉井商工、後壁高中、新營高中、曾文家商、北門農工、北門高中、南大附中、台南高工，各校將進行不同的交流與接待，玉井商工與新營高中並提供住宿。

今天一早從南女出發後，第一站先到新豐高中，新豐高中校長陳惠珍率一級主管熱情迎接，歸仁區農會翁淑雲總幹事與團隊也贊助運動飲料，校方也南女師生體驗蜜蜂與生態課程。

另外，後壁高中美工科主任蔡坤錦，捐出一只柴燒作品提供義賣外，未來交流時將帶領南女師生體驗拉坏與參訪窯場；拜訪教育部台南市第二聯絡處時，則希望未來能有合作的計畫；北門高中春暉社將以熱舞迎接，並轉送校內募集到的發票與小額捐款；北門農工單車社則將從佳里一路護送南女師生返校。

南女表示，此次是獲得全成教育發展協會捐贈25輛公路車後首次募款活動，所得將捐給高雄癌症希望基金會製作假髮用，也歡迎民眾一同響應。

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