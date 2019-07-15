家扶學子闖台大 聯手郵局義賣籌募助學金

2019-07-15 11:48

〔記者王涵平／台南報導〕北台南家扶中心扶助學子林韋翰今年錄取台大，包括千餘位高中職、大專與國中小學學子，約需767萬元助學金，家扶聯手郵局義賣，盼各界共襄盛舉。

林韋翰為家扶助學希望工程學子，今年透過繁星計畫錄取台灣大學地理環境資源學系，社工表示，林韋翰和姊姊自幼由外祖父母扶養，外祖母脊椎和膝蓋已動刀數次，健康不佳，只能仰賴外祖父在紙工廠的微薄收入維持生計。每逢註冊就是二老最頭痛的時刻，韋翰感恩有家扶助學金相助才得以繼續升學，姐姐林千穎目前則就讀高雄大學政治法律系，二人賣力義賣，希望日後有能力能回饋社會。

家扶與台南郵局總局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，邀請新營、白河、佳里、學甲、善化（中山路）、永康、歸仁等7大郵局同步展開連續二天的「集愛助學大作戰」。

郵政總局提供郵政寶寶、香草植物杯盤組等義賣品，新營郵局經理陳斌祺親自帶領員工到場關心並帶頭叫賣，拋磚引玉，籲請社會善心人士能踴躍支持家扶教育脫貧行動。

北台南家扶主任莊淑惠指出，新學期預計需要籌措767萬元助學金協助530位高中職大專生及600名中小學生圓升學夢想，距離目標仍有280萬元的缺口，歡迎民眾於15-16日至台南郵局總局轄下的新營中山路、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁等郵局為家扶兒打氣。

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