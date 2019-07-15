黏土玩具顏色鮮豔 小心含硼砂誤食恐中毒

2019-07-15 11:43

〔記者蕭玗欣／台北報導〕黏土玩具因為多變鮮豔的顏色、可捏塑成各種形狀，受到許多小朋友的喜愛。經濟部標準檢驗局和消費者文教基金會今年3月隨機抽取市面上20款黏土玩具進行檢測，其中有3件在「中文標示」不合規定，包括警告文字過小、製造產地及有效期限不明等。消基會也提醒，黏土為了防腐會添加硼砂，若進入人體恐出現中毒、嘔吐等現象，但目前國內仍無相關檢驗標準，提醒家長接觸該類玩具時要記得勤洗手。

標準檢驗局與消基會抽查的20件黏土玩具，在品質項目及商品檢驗標識全數過關，但在中文標示卻有3件不符規定。包括「3色壓花麵團黏土」外盒標示原始製造國為土耳其，但製造商名稱及地址卻是韓國廠商資訊；「小麥黏土蛋糕組」則是未標示製造商地址及使用方法或注意事項，且警告兩字字體未達5mmX5mm，內容文字小於1.5mmX1.5mm；「哈利魔幻超輕土」外包裝同時標示保存期限15個月及18個月，令消費者混淆。

標準檢驗局組長賴俊杰表示，上述標示出現問題的產品，經濟部已要求業者限期改善，瑞在期限內改善可罰10萬元以上、100萬元以下罰緩。

消基會表示，此次檢驗出產品售價自數十元到上千元都有，顯示產品品質和價格沒有絕對關係，所以消費者在選購時，不一定價格高就最安全，也不一定便宜就沒好貨。

消基會也表示，黏土為了防腐經常會加入硼砂，但若小朋友不小心食入，可能對人體造成傷害，例如中國就曾發生有兒童添加硼砂的黏土導致數名小朋友玩過、吃進去之後產生中毒及嘔吐現象。但目前國內並無硼砂相關檢驗標準，此次也未針對該項目進行檢測，提醒家長接觸過黏土玩具時，要勤洗手，避免嬰幼兒放入口中或啃咬。

賴俊杰表示，現行國家標準是採CNS 4797玩具安全系列國家標準檢測，若黏土含有硼砂，經兒童食入容易產生有害物質，雖目前未有相關檢驗標準，但針對8歲以下兒童使用的玩具需經過小物件測試，確保兒童不會誤食零件；標 準檢驗局未來也會參酌各國作法，若有類似標準，會列入國家標準修正參考。

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