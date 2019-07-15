中部人注意！台74線、台74甲線夜間施工長達2個月

2019-07-15 10:27

〔記者張菁雅／台中報導〕台74線、台74甲線為台中市區聯絡國道3號及彰化市主要道路，公路總局第二區養護工程處預計自7月17日至9月27日辦理瀝青混凝土道路路面刨鋪作業，並以台中市區匝道為主要施工範圍。二工處今日表示，為降低對交通的衝擊，將在夜間施工，並請民眾提前改道，利用台74線橋下環中路行駛，避開工區。

第二區養護工程處表示，台74線快速道路施工範圍，東行路段包括快官至烏日路段、烏溪橋機慢車道、市政路上下匝道、青海上下匝道、松竹路下匝道、中清地下道，西行包括廣福路下匝道、西屯路上匝道、青海上下匝道、市政路上匝道

、市政路至五權西路路段、五權西路下匝道、高鐵下匝道（往彰化方向）、高鐵上匝道（高鐵東路）、烏溪橋機慢車道。

台74甲線道路施工範圍則為東行的牛埔上匝道、西行的牛埔下匝道。

二工處指出，上述工區將在晚上9時至隔日早上6時施工，在主線車道採半開放半管制方式施工，匝道全段封閉，以降低對台74線、台74甲線往來車流的影響，進場施工前均會於工區前路段設置施工與改道告示牌，各施工路段在施工期間每日透過警廣宣導，以供用路人提前因應，請用路人遵守交通指揮人員導引行駛，或提前改道，利用台74線橋下環中路行駛避開工區，以免道路車輛壅塞。

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