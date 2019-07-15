雞蛋糕餐車撐家計 新北少年培力園供青少年自立管道

2019-07-15 10:11

〔記者周湘芸／新北報導〕新北少年培力園今年初在泰山區明志路據點前創立「貓培你飛雞蛋糕餐車」，每週二到五販賣，除提供弱勢青少年自立創業學習管道，也成部分人負擔家計的經濟來源之一。

新北市少年培力園為社會局2015年委託更生少年關懷協會辦理的少年中心，1年服務1萬4千多人次，提供烘焙職訓、縫紉、寵物用品製作等課程，讓經濟弱勢或家庭功能失衡的青少年能自立生活，每個月也舉辦不少活動供一般青少年參與。新北少年培力團主任莊宛蒨指出，未來培力團還將推出精工課程製作飾品，讓青少年以「貓培你飛」為品牌走向文創市場。

「貓培你飛雞蛋糕餐車」目前由5位青少年及社工協助經營，每人每小時工資150元。莊宛蒨表示，餐車1天最多可賺2千元、最少4百元，但因停靠騎樓間販賣，經常被民眾檢舉開單。

莊宛蒨指出，該協會部分活動項目由社會局補助，但「貓培你飛雞蛋糕餐車」經費則都是由募款而來，她坦言，青少年協會的募款計畫相對較其他公益團體來得困難，主要因外界普遍認為年輕人自立能力較其他弱勢群體還強。

今年即將升高一的小豪為餐車老闆之一，因為接觸培力園的雞蛋糕餐車對烘焙、餐飲產生興趣，11日到失智服務據點教長輩製作雞蛋糕，他認為，自己有多的力量就希望能去幫助有需要的人。同為老闆的佳佳現就讀輔仁大學夜間部，白天到餐車幫忙備料，下午再到學校上課，她說，現不只學會雞蛋糕製作，也學到經營管理、成本計算等概念，畢業後希望能創業管理自己有興趣的領域。

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