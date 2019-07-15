菲東熱低恐成颱「丹娜絲」 專家：週三接近台灣

2019-07-15 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓持續發展，日本氣象廳已對其發布「烈風警報」（GW），有機會在24小時內增強為今年第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓提供，經驗之意），其趨向台灣南方的機率高，須密切觀察。

中央氣象局已於今（15日）早將熱帶擾動「98W」，升格為今年第10個熱帶低壓，其中心氣壓1002百帕，今早8點的中心位置在北緯15.5度，東經133.5度，也就是在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速26公里，研判24小時內有發展為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也發布「烈風警報」（GW），有機會增強為今年第5號颱風「丹娜絲」。

天氣風險公司分析師賴忠瑋指出，明天（16日）下半天起台灣就會逐漸受到準「丹娜絲」的外圍環流影響，東部轉為有陣雨的天氣，沿海也容易有長浪發生，週三（17日）逐漸接近，週四、五（18、19日）最接近台灣，如果偏北偏東明顯的話，不排除有更靠近台灣的機會，中南部地區須留意天氣變動。

天氣風險公司表示，準「丹娜絲」未來對台影響可能有兩種情境，通過菲律賓時環流重整後經台灣海峽南部，向廣東、福建沿海行進，或者遭菲律賓地形破壞逐漸減弱，殘餘環流北上接近台灣，變數仍大。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三過後準丹娜絲路徑會開始轉北，個氣象機構對北轉角度看法分歧，而北轉角度，將決定對台灣影響程度，週三颱風動態就會明朗。

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