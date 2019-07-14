超沒公德心！垃圾魚釣起來不吃 亂扔變腐臭垃圾

2019-07-14 23:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市牛挑灣埤風景秀麗，是許多釣客愛好場所，但社區居民最近發現許多釣客將俗稱「垃圾魚（清道夫魚）」的「下口鯰」釣起後，就隨意棄置，幾十條魚屍堆放在埤塘旁，腐爛發出惡臭，造成環境衛生問題；朴子市公所主任秘書盧春霖回應，預計設置告示牌禁止釣客亂扔魚屍或垃圾，並與社區討論處理作法，也請居民協助勸導釣客。

嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇說，昨天參與「向農村學習─牛挑灣生態構築工作坊」，進行「環境與生態記錄方法與牛挑灣埤環境踏查」課程，與居民繞行牛挑灣埤，卻發現不少下口鯰魚屍棄置在埤塘岸邊，都已腐爛發臭，趕緊和學員們協助撿拾；工作坊成員們今天討論此問題，認為應宣導限制釣客亂扔、設置告示牌或請巡守隊巡視，或可定期回收做肥料，循環利用。

陳建宇說，牛挑灣埤以往有不少鱅魚（大頭鰱）、吳郭魚、草魚生長，以前還曾辦過釣魚比賽，近年則被下口鯰入侵；當地居民說，本地或外地釣客常來此處釣魚，但因下口鯰魚皮堅硬難處理，一般人較少食用，因此釣客釣起後就隨意棄置，數量多時曾看到上百條魚屍堆放，生長蛆蟲或蒼蠅，惡臭難聞。

嘉義縣府農業處漁業科長張建成說，外來種的下口鯰原本是民眾飼養用來吃魚類排泄物或沉澱物，後來被棄置到河川或埤塘後，在台灣因無天敵，大量繁殖，若釣客釣起後，可以攜走交清潔車，維護環境清潔及衛生；嘉義縣環保局長張根穆說，釣客隨意棄置動物屍體造成環境污染，可依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。

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