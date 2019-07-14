東北角海底打造「軟絲產房」 潛水訓練協會下海清海廢

2019-07-14 20:52

〔記者俞肇福／新北報導〕台灣有豐富的海洋資源，但近年來海洋生態日漸被破壞，甫成立的中華潛水訓練協會，今天在新北市東北角龍洞灣海洋公園佈建「軟絲產房」及淨灘，為保育工作盡份力，也盼喚起政府部門及全民重視。

協會副理事長莊連忠表示，「軟絲產房佈健」事前先準備好桂竹，編織成海床，再由潛水人員運送潛到海底17米深作為軟絲產房，以增加增加軟絲的存活率，同時進行淨海、淨灘活動，收集海洋垃圾、魚網及廢棄物，清理到岸上清運；他說，軟絲為迴游性魚種，生長於淺海礁岩區域，以東北角海域為最大產區之一，近年因海水酸化、海洋垃圾增加及過度捕撈，導致數量日益減少。

中華潛水訓練協會理事長周啟偉表示，當有機物質污染海域，將使海洋環境惡化，魚類生長與繁殖、生態平衡受影響，水產資源嚴重損失，台灣號稱海洋國家，海洋生態保育及海洋污染防治理應被重視，人類長期無止境利用和破壞，已令海洋遍體鱗傷，人人都應該身體力行守護海洋，讓下一代也能親近大海。

新北市議員金中玉居中協調相關單位參與，他也呼籲政府單位及全民都能一起為愛護地球保育海洋盡力，讓台灣各海域都能恢復原有的自然樣貌；立委李彦秀服務處主任賴正浩、台北市總工會副理事長高令國及多家產業工會成員也共襄盛舉。

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