自己的尿布自己搬 寶寶爬行比賽吸200娃參賽

2019-07-14 23:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕為鼓勵民眾生育，員林市公所與中華民國青年工作志願服務協會連續3年舉辦「活力寶寶運動會」，吸引200名小寶寶參加，家長們用玩具吸引小寶寶眼光，無所不用其極，爬行萌樣也令現場笑聲不斷，最後由只有1歲10個月大的賴宥丞拿下搬尿布冠軍。家長興奮表示，4歲姐姐常帶弟弟走路，無形中訓練他專注力與運動能力。

「活力寶寶運動會」今日下午在員林農工中正堂舉行，分為寶寶爬行和搬尿布比賽兩大項目，彰化縣長王惠美、縣議員曹佳豪也帶著女兒前來與年輕爸媽們同樂，有家長拿出零食、玩具或用繩子綁住遙控器、手機，吸引寶寶，有寶寶興奮站起，結果跑去搶別人玩具，或是裝萌發呆相當逗趣，賴宥丞則不理會誘惑，拿起尿布率先往終點線衝過去，比第2名提早好幾步距離奪冠。

賴宥丞爸爸賴志豪表示，兒子約10個月就會走路，可能經常跟4歲的姐姐跑來去有關，無形中訓練他的運動能力，加上他很愛搬東西，因此決定報名參賽，比賽前還特別特訓，以面紙代替尿布，正式參賽時果然一馬當先，拿下人生第一座冠軍，得到3包尿布，還有價值6400元寫真攝影，要好好拍照紀念。

員林市長游振雄表示，嬰幼兒「七坐、八爬、九發牙」，適當活動刺激，能增加嬰幼兒對事物的專注力，提升小腦平衡與四肢的反應聯繫；藉由運動會活動向爸媽們宣導政府獎勵生育政策，增加親子間良好互動，家長也能相互交流育兒心得。

游振雄說，台灣新生兒出生率居全球末段班，為鼓勵生育，讓產婦及嬰兒能獲得妥善之照顧，公所每年開辦新生兒營養補助津貼，每名補助6千元，加上縣府每胎3萬元生育津貼，生一胎即可收到3萬6千元大紅包，搭配0至5歲幼兒全面照顧政策，可望大大減輕新手爸媽的負擔。

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