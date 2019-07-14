布袋戲電影《劍塵道魔錄》首映！交大生自編自導自製

2019-07-14 19:13

［記者洪美秀／新竹報導］由交通大學布袋戲社耗時3年、自編自導自演的電影《劍塵道魔錄》今天展開全台巡迴放映，讓布袋戲迷直呼過癮，也對布袋戲電影圈注入新血，重振布袋戲產業。

特別的是，這群拋下工程師和學生身分的業餘愛好者推出的首部布袋戲電影，不論木偶操作技術和剪輯，都頗有業界水準。

醞釀一部布袋戲很不容易，《劍塵道魔錄》電影導演蕭景說，這是條吃力的道路，從電影醞釀初期成員時間的調度和資金的取得都是難題，但大家憑著熱血幹勁與學校的支持，跨過不少難關，終於讓這部布袋戲電影成形上映，且相關技術都由交大布袋戲社成員摸索得來，更顯珍貴。

《劍塵》講述吊兒啷噹的主角承接門派的心路和面臨國家內憂外患的故事，正如布袋戲這樣的傳統文化面對主流動畫電影的困境般，從故事中也點出布袋戲電影的困境，但期許透過這部交大布袋戲電影的處女片，邀請熱愛布袋戲者，來學兼玩創作，一起為這個夕陽產業重新注入新血，也期許能要翻轉布袋戲產業。

交大表示，這群熱愛布袋戲的學生，朝夢想勇往直前，校方提供學生圓夢的機會，更鼓勵大家為他們加油打氣，來支持布袋戲電影產業，除今天在交大的首場放映，20日下午1點會在高雄市鹽埕區電影館3樓放映、21日下午1點在台中市凱擘影城10廳放映，邀請大家來支持學生的創作與布袋戲傳產。

《劍塵道魔錄》預告片：

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