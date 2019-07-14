這個變電所屋內化 很快要遷移輸電線路

2019-07-14 17:25

〔記者邱書昱／新北報導〕立法委員吳琪銘今天邀請當地議員、里長針對台電板橋一次變電所進行搬遷、屋內化工程會勘。台電表示，占地4.8公頃的變電所完成屋內化後，能夠釋出2.1公頃，當中約0.7公頃規劃做兒童遊樂場或公園用地，預計在今年底能夠完成屋內化的主建物，2020年上半年將進行輸電線路遷移改接工程。

興建於1969年的台電板橋一次變電所坐落在土城金城路上，供應台北市中正、萬華，新北土城、樹林、三峽、板橋等約65萬戶用電，是傳統的屋外式變電所。

吳琪銘表示，興建變電所時周邊為一片農田，然而現在住宅林立、人口密集，電塔的架空線還有惱人的設備噪音、電磁波等疑慮困擾土城居民，因此多次向中央反映，經濟部在2017年啟動「變電所屋內化工程」。

台電表示，配合新北市政府變更土城區都市計畫，將變電所改成屋內，並分為A、B兩棟，合計約2.7公頃，台電也會回饋新北市府0.85公頃作為鄰里公園及商業區，0.7公頃則是綠色廊道、自行車道及廣場。

台電說，屋內化的主建築將於今年底完工，2020年上半年會陸續進行相關輸電線路遷移改接工程，而金城路段也會退縮30公尺，種植樹木打造綠美化環境，並規劃設置萬大樹林線捷運站出入口。

另一方面，附近民眾擔心電池波影響，台電強調，變電所都有保持適當距離，輸電線路的電池場也比家中的電器來的小，不需要過度擔心。

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