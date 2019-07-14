散步小旅行漫遊百年老土庫 還教你影音上傳

2019-07-14 15:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕回鄉米農場結合雲林縣政府文化處推動散步小旅行漫遊巡旅，今天帶領學員踏訪百年土庫老街，教導大家如何透過網路影音介紹土庫美食，免費品嚐在地美食，滿載而歸。

回鄉米農場場長林家良指出，此次活動精心規劃四小時的散步路線，安排專業導覽員全程導覽解說，深度走訪數百年歷史的土庫老街，細細品味歲月刻畫及留存在遺跡的時光與故事。

林家良強調，已列為縣定古蹟的順天宮創建至今超過180年，堅持傳統美味的10元金琴麵包、既是鐘錶行也是咖啡店的金茂利等，家家都是老街亮點，見證地方的發展軌跡。

專業導覽人員黃淑玲表示，此次安排主要導覽路線從土庫順天宮→旭杯咖啡→土庫老街→金茂利鐘錶→黑金麻糬→幸福豆花→春華牛車店→第一市場→KOKA咖啡→金琴西點麵包→7號方舟→台新五金行等，帶大家參觀老街特色商店，體驗土庫千歲樂綜藝樂團，最後再製成影音上傳到網路，為自己及土庫留下一段美好的回憶。

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