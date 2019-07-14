快來！大鵬灣賽車場今天最後一天營業

2019-07-14 15:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區的BOT商大鵬灣公司內的國際級賽車場，是國內唯一合乎FIA的G2規範賽車場，僅實質營業到今天，本週末練車班表就排滿滿，不少車友是依依不捨。

BOT商於大鵬灣東岸遊一區開發渡假酒店、卡丁車、賽車場及水域、遊艇堤岸等，但整體營運長年無起色，今年雖因台灣燈會聲名遠播，但BOT商在燈會10天後就提出解約請求，6月提出仲裁，7月1日再向員工表示僅營運到7月15日，將資遣113名員工。

由於賽車場是全國唯一合格者，消息一出震憾車界，事件曝光後交通部雖一度評估有轉圜空間，但兩週協調以來未有突破，賽車場確定今天將是最後一天實質營業，大鵬灣公司也在臉書po出請各類未到期的賽車場會員於7月31日前寄回會員卡以利退款的公告，國內將走入合格賽車場空窗期。

國內唯一合格賽車場吹起熄燈號，上週開始就有許多車友抓緊最後時光來練車，也直呼「以後玩不到怎麼辦？」，本週末更是湧入不輸比賽的的人潮。

大鵬灣公司則表示，住宿及卡丁車7月下旬還有旅行社的大量客人，這兩處會而持續營業到7月底，至於灣域、堤岸等，15日就是最後一天。

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