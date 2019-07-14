高市本週6場徵才 39家廠商釋出1300個以上職缺！

2019-07-14 14:56

〔記者黃建華／高雄報導〕找頭路看過來！高雄市本週辦理6場徵才，共39家廠商釋出1300個以上職缺，歡迎待業民眾做伙來找好頭路。

一.7月16日（二）14:30~16:00三民區寶安里活動中心（高雄市三民區覺民路585號，07-3837191），日安環保工程公司清潔員（12人）、日月光半導體製造公司製程工程師（5人）、儲備幹部（10人）、操作工（120人）、住商保全公司保全人員（5人）、水靈科技公司路邊停車開單員（10人）、號誌維修員（3人）、永信保全公司保全人員（5人）。

二.7月16日（二）09:30~11:00高雄加工出口區第一訓練教室，07-8418227），台灣博士電子公司作業員（13人）、志昱科技公司作業員（30人）、銳康科技公司品保工程師（1人）、品管員（1人）、技術員（6人）、操作員（2人）、杰鑫國際物流公司倉儲理貨員（5人）、華東科技公司作業員（5人）、昶亨科技公司操作工（19人）、頎邦科技公司操作工（65人）。

三.7月16日（二）10:00~12:00 媽咪樂居家集團（高雄市左營區富民路453號，07-5509848），辦理專案徵才活動，提供20名居家家事清潔員職缺，月薪26K起。

四.7月17日（三）15:00~16:30苓雅區公所（高雄市苓雅區民權一路85號1樓，07-2410053），信實物業管理顧問公司機械維護保養員（30人）、日月光半導體製造公司操作工（90人）、楠梓電子公司操作工（139人）。

五.7月18日（四）14:00~15:30前鎮區民權里活動中心（高雄市前鎮區管仲路50巷1號，07-8220790），雲雀國際公司內、外場人員（40人）、南北樓餐飲事業公司餐飲服務員（3人）、中餐廚師（2人）、廚師助理（3人）、外場服務員（3人）、洗碗工（3人）、東州互聯網實業公司客服儲備幹部（2人）、客服人員（7人）、良安行公司切割人員（5人）、現場操作人員（5人）、清潔人員（5人）、晶城環保服務公司家事服務人員（3人）、商業清潔機動人員（3人）、工務人員（3人）、東京都保全公司安管人員（10人）、鼎基先進材料公司技術人員（10人）、操作人員（5人）、王座國際餐飲公司儲備主管（2人）、內、外場人員（30人）、台灣士瑞克保全公司保全員（11人）、停車場管理員（2人）。

六.7月19日（五）14:30~16:00，楠梓區公所（高雄市楠梓區楠梓新路264號7樓，3609521） 萬機鋼鉄工業公司工程師（25人）、機械工地主任（5人）、工地監工（10人）、工地工安人員（3人）、專案土木工地主任（1人）、電焊機維修員（1人）、電器維修員（2人）、現場技術人員（10人）、現場操作員（10人）、日月光半導體製造公司操作工（90人）、旺詮公司操作工（40人）、信實保全公司機械維護保養員（25人）、檢查測試員（5人）、威合公司清潔人員（10人）、打蠟人員（10人）、楠梓電子公司操作工（139人）、安心食品服務公司工讀生（15人）、正職人員（5人）、永信保全公司留駐服務員（5人）、芮可企管顧問公司品檢技術員（5人）、機台操作員（8人）、日安環保工程公司清潔員（25人）、迅束企業公司清潔人員（7人）、清潔駐廠管理幹部（1人）、公準精密工業公司操作工（100人）、高雄市私立臨海居家式服務類長期照顧服務機構照服員（5人）。

相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity ），或電洽07-733-0823轉408 李家騫。

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