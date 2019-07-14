低頭族來看書！ 誠品行動圖書車第一次開進雲林

2019-07-14 14:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕鼓勵滑世代不要只看臉書，而是要真的看書閱讀，誠品行動圖書車第一次開進雲林，在虎尾林森路的雲林記憶Cool停留2星期，還能免費借閱圖書，陪遊客開心Fun暑假。

雲林縣在各個店家及餐廳自創「微冊角落」推廣閱讀，希望整個雲林縣都是圖書館，人手一卷「看書」，也是微冊角落、由台灣公益CEO協會經營的雲林記憶Cool，特別結合誠品書店推出行動圖書車搭配行動餐車，除了白天沒有休息，雲林記憶Cool特別加碼夜間營業，每晚並邀請樂團進駐演出，帶動一股藝文熱潮。

不少家長都帶著小朋友來借書，如期還書時，主辦單位還送上精美小禮物，讓孩子喜出望外，借書也能成為一件開心的事。

台灣公益CEO協會執行長林淑娥強調，希望藉由誠品行動圖書車進駐推廣閱讀，再加上行動餐桌及樂團演出，讓雲林藝文活動更多元化、更深入民間及基層，活動到今天晚上圓滿落幕，參與的各個單位都欲罷不能，期待下一回。

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