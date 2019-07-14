別以為肥胖者才會有脂肪瘤 醫師：與體脂高低無關

2019-07-14 14:23

〔記者蔡思培／台北報導〕不少人都曾在身體上發現「脂肪瘤」，有人認為脂肪瘤與體型、體脂有關。不過醫師指出，有脂肪瘤不代表血脂高，脂肪瘤是細胞過度增生所致，而是與基因有關，有些肌肉強健的運動員也有，若是良性脂肪瘤，通常不需開刀處理。

台北市立聯合醫院外科部部長丁金聰表示，脂肪瘤雖是脂肪細胞所形成，但屬於腫瘤裡面的增生，醫學上並無證據顯示脂肪瘤與體脂肪、攝取脂肪量、血脂肪有關，瘦的人也可能有脂肪瘤，有些運動員身上也有。他指出，脂肪瘤與基因、體質較有關，有些年輕人十幾歲就發現身體有好幾顆脂肪瘤，屬於多發性脂肪瘤體質，這類人較容易長出脂肪瘤，但也有些人年輕時沒有，到中年後才長出來，屬於單發性脂肪瘤。

丁金聰說，脂肪瘤有分成良性與惡性，有一種「脂肪肉瘤」屬於惡性，通常醫生會觀察3個月，查看脂肪瘤的生長速度，如果3個月長大超過一倍就要小心。當肉眼較難分辨是否為脂肪肉瘤時，就需要透過切片病理化驗。如果脂肪肉瘤長在中膈腔、大腿肌肉層裡等不尋常位置，也需要特別小心。丁金聰也說，有些脂肪肉瘤會長肌肉層裡面，如果長太大就可引起神經壓迫、出現痠痛等症狀。

至於脂肪瘤是否需切除，丁金聰則說，脂肪瘤其實很多人都有、流行性也高，有些人一輩子脂肪瘤大小都沒有變化，醫生普遍會建議病人觀察，若有變化再進行手術，不會一下就建議手術。單發性脂肪瘤患者動手術切除後，脂肪瘤較不會在其他地方發生，但若是多發性脂肪瘤體質，切除後其他部位仍可能再發生。

丁金聰也表示，脂肪瘤雖較難從生活作息上預防，但民眾也不需過度焦慮，只要保持健康心態、並定期觀察追蹤就可以。

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