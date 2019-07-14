霍夫曼的泡泡樹蛙不見了？ 移到諸羅樹蛙故鄉啦！

2019-07-14 13:21

〔記者林宜樟／嘉義報導〕黃色小鴨創作者、國際知名藝術家霍夫曼以「諸羅樹蛙」為發想設計的作品「泡泡樹蛙」，原本設置在嘉義縣政府前廣場，今天縣議員詹琬蓁發現「泡泡樹蛙」竟然換成「電燈泡」，疑惑樹蛙作品移到何處？

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，縣府正進行公共藝術作品設置地點檢討，配合當地特色及人潮聚集處，使公共藝術發揮最大效益，因諸羅樹蛙在大林鎮棲息數量多，大林社團國小更是以諸羅樹蛙為特色小學，因此將「泡泡樹蛙」移到大林運動綠廊設置。

嘉義縣政府於2016年國際地景藝術創作邀請國內外藝術家在縣治特區設計地景藝術作品，策展公司回饋霍夫曼的作品「泡泡樹蛙」，創作費250萬元及製作安裝費150萬元，縣府都免付費；「泡泡樹蛙」，尺寸高550公分，寬915公分，厚20公分，原本設計是兩隻綠色樹蛙，霍夫曼再修改另一隻為咖啡色，另再贈送兩隻小樹蛙藝術品。

而嘉義縣文觀局去年編列1000萬元辦理地景藝術，再用二備金900萬元，合計1900萬元製作10件藝術品；許有仁說，原泡泡樹蛙設置地點更換為本次地景藝術作品「花羨美好」，以「燈泡」為元素，藉由自然光投射花影變化，體現柔和的光芒與花朵燦爛的美好，設置在嘉義縣政府前廣場，也代表著「發現嘉義的美好」。

詹琬蓁認為，嘉義縣的大型藝術品已經很多，移動裝置藝術品也需經費，財政困難的嘉義縣真的不該再如此花費公帑；若因大型建設需要設置公共藝術品，應該配合各地的特色規劃設計，建議縣府不是先做再來找地方擺設。

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