台灣1天6女命喪乳癌 女醫師籲乳房攝影、超音波雙篩檢

2019-07-14 12:44

〔記者王俊忠／台南報導〕「10年前全國1年乳癌病例約7千例；2016年全國1年乳癌病例已近1萬5千例，已經翻倍！」，衛福部台南醫院外科醫師陳瑞玲警語指出這問題，她認為，國民健康署補助婦女免費做乳房攝影篩檢仍然不夠，還需加上乳房超音波，兩者在檢查功能互補、相輔相成，能讓乳癌篩檢更全面有效。

國健署在2018年底癌症報告指乳癌蟬聯多年台灣女性癌症發生率第1名，不僅人數年年上升，初次診斷出乳癌年齡更是相較於歐美國家年輕10歲左右；在台灣，平均每35分鐘有1位女性確診乳癌、每天有6人死於乳癌，對女性危害甚烈。

陳瑞玲認為，儘早發現乳癌病灶是防治重點，目前國健署針對45歲到69歲的女性（2等親內有乳癌家族史，可提早到40歲），提供每兩年1次免費乳房攝影檢查，透過安全的低劑量X光，以高解析度影像讓許多乳癌早期的癌前病變癥兆（如乳管微鈣化、結構不對稱等）無所遁形。

台灣本土大規模數據已確認乳房攝影是非常高敏感度、有效的篩檢方法，可降低近4成乳癌死亡率、減少3成晚期乳癌的發生。但台灣女性整體乳房攝影受檢率僅4成，不如其他先進國家過半數的普及率，有很大努力空間。陳醫師說，女性只需要在月經結束後1週，帶健保卡與身分證到醫院，台南醫院有新型數位式乳房攝影機可大幅減少受檢時不適的時間、有效降低疼痛感。

此外，多數東方女性乳腺組織呈現「緻密」型態，顯得乳房攝影品質與敏感度稍微不足。陳瑞玲表示，針對台灣女性較緻密的乳房組織及乳癌確診平均年齡較年輕化的情形而言，乳房超音波是癌篩的極重要加分工具。

陳醫師說，雖然在影像解析度上，乳房超音波不如乳房攝影來得高，但是超音波不受年齡限制的可近性、影像即時性與立體感，彌補乳房攝影在平面影像上的不足，兩者相輔相成，是癌篩利器，可以解決多數常見各種乳房問題及可能的大小病灶，一般乳房超音波健保有給付，民眾只需付掛號費。

陳瑞玲提醒有乳癌家族史或基因異常、初次月經早來（在12歲之前）需要提早、定期做乳癌篩檢。而想防乳癌上身，最好是在30歲之前生小孩、母乳可以餵久一點。

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