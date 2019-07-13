栗喉蜂虎「馬戲團表演」被拍到 動物園解密牠為何拋食

2019-07-13 23:01

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市立動物園自2015年啟動「栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，研究夏候鳥栗喉蜂虎棄蛋行為，至今已有5隻栗喉蜂虎人工孵育成功長大，現在皆安置在熱帶雨林館內。拍鳥俱樂部成員陳雅歌在台北市立動物園拍到栗喉蜂虎自動進行「馬戲團表演」的可愛模樣，引起鳥友討論，台北市立動物園表示，影片中栗喉蜂虎吃的是蜻蜓，可能是在園內看到蜻蜓飛來飛去覺得好奇才抓來，能夠捕捉到栗喉蜂虎拋食的精彩畫面，攝影師也很厲害。

過去要看栗喉蜂虎都必須到金門才可見到。每年約4月會飛到金門，準備在合適的土坡挖洞築巢、繁衍後代，但神奇的是栗喉蜂虎會將一些蛋踢出巢洞，為了解栗喉蜂虎的棄蛋行為，台北市立動物園自2015年啟動「栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，和台大研究團隊、華信航空合作研究，該孵育計畫救了不少棄蛋的存活率，更建立栗喉蜂虎人工孵育技術，也會栗喉蜂虎的幼雛成長有更進一步的了解。

曹先紹說，當時動物園剛好在金門進行水獺研究，得知栗喉蜂虎棄蛋行為，認為可以研究，該計畫也有不同單位協助，台大研究團隊負責調查研究、華信航空負責即時將棄蛋從金門送到台北市立動物園，動物園進行人工孵育，各有各的難度，這計畫對動物園人員專業養成相當重要，未來若有任何瀕危鳥類，動物園才能夠扮演保育的角色，在人工孵育上有所貢獻。

曹先紹表示，人工孵育栗喉蜂虎相當困難，由於送來的棄蛋狀況不同，有些可能送來有裂開的狀況，或是已經孵過卻遭棄蛋，成功孵出後還需了解牠們的習性、剛孵出來每天需餵6次，過程相當艱辛，去年孵出12隻栗喉蜂虎，其中有5隻順利健康長大，這5隻都是公的栗喉蜂虎，今年仍在進行孵出、培育，希望人工孵育的過程能夠越來越順利。

陳雅歌拍攝的影片中，栗喉蜂虎將蟲蟲放在嘴裡，遲遲不肯將蟲蟲吞下肚，不斷進行熟練的拋接動作，就像在表演馬戲團一樣，雖一度失誤，但反應靈敏的牠急忙搶救仍將蟲叼在嘴裡，在玩了幾次後才沒接到，眼睜睜的看蟲蟲掉到地板，最後用無辜的眼神對著鏡頭看，樣子非常可愛。

曹先紹指出，影片中栗喉蜂虎吃的是蜻蜓，可能是在園內看到蜻蜓飛來飛去覺得好奇才抓來，鳥類會有甩食物的動作，主要是將昆蟲身上較硬的部分，像是翅膀甩掉，吃比較軟嫩的肉，但園內的栗喉蜂虎都是人工照顧長大，拋棄技巧可能不會這麼成熟。曹先紹說，目前5隻栗喉蜂虎都安置在熱帶雨林館，民眾到館內可看到栗喉蜂虎到處飛來飛去。

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