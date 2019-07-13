醫病》磁磚師傅喉嚨卡卡 竟食道癌第3期

2019-07-13 22:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕35林姓貼磁磚師傅吃菸酒檳榔20年，餐餐吃辣，更愛喝高梁酒配熱湯，去年底喉嚨卡卡、吞嚥疼痛以為感冒，不吃止痛藥就喉嚨痛，快要臨盆的妻子看到嚴凱泰、安迪罹食道癌去世的新聞，催促他就醫，才發現竟罹患食道癌第3期，幸好在妻兒的支持下勇敢抗癌，接受放化療和手術，恢復良好，現在也重回工作崗。

「遇到了就面對！聽醫師的話做治療就對了。」林先生牽著4歲兒子、抱著7個月大的小兒子，帶著身旁的妻子，告訴病友，罹癌不要怕，一步步治療，不要相信偏方，也能好好生活，養家看孩子長大。

林先生菸齡20年，天天2包菸、50幾顆檳榔，不是喝維士比就是來個一手啤酒，休息時也要喝上一瓶高梁，餐餐吃辣，也愛喝熱湯、火鍋、醃製品，去年11月耳朵痛、肩膀酸、胸口痛、喉嚨卡卡及吞嚥疼痛，後來胃鏡檢查，已經食道癌第3期，當時大兒子才3歲，小兒子再1個月也出生了。

但是林妻很堅強一路陪伴先生抗癌，林先生先陪妻子生產後不久就入院治療，接2次各10天化療，加上放療，林妻不顧坐月子，帶著2個兒子探望丈夫，抱抱孩子、牽牽小手，給予最大的親情支持力量，妻子說，嚴凱泰、安迪癌逝太負面，但是不要怕，只要遵從醫囑就要希望。

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台中榮總胸腔外科醫師林志鴻說，林先生食道中上段有10公分腫瘤，在放化療後已經看不到，治療反應很好，今年3月進行手術全切除食道和重建食道，也恢復得很好，未來只要定期回診追蹤。

林先生說，化放療期間也面臨副作用食慾差、味覺改變、喉嚨疼痛、吞嚥困難無法進食等不適，索性每日以胃灌食管灌食營養品以維持體力，術後「任可疼痛都可忍耐」由於以胃重建食道，學習漸進式由口練習喝水、流質到軟質進食，過程也曾重嗆咳，無法入睡，經反覆練習選擇較乾的食物進食，現在以少量多餐進食，也吃得正常。

林志鴻指出，食道癌是男性死亡癌症第5位，現在年輕化，從50歲後罹癌，到現在有30歲就罹癌，應與提早接觸菸、酒、檳榔有關，食道癌風險因子也包括

吃辣和熱湯者，高風險族群40歲前就要做胃鏡檢查，早期發現治療，早期治療的5年存活療有5到7成，晚期就剩下0.5到2成，但是現在治療技術等進步，治療的存活率也增加1成以上，因此都不要放棄希望。

台中榮總胸腔外科主任莊政諺也說，食道癌患者每年新增2千人，由於症狀不典型，發現時多是晚期，如有胃食道逆流、吞嚥困難、喉嚨卡卡，就要及早檢查，早期發現治療效果好很多。

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